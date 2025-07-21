Tekirdağ'da Yangın: 20 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü

Tekirdağ'da Yangın: 20 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Edirköy Mahallesi'nde çıkan yangında 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangın 20 dekar ağaçlık alana zarar verdi.

Edirköy Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dekar alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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