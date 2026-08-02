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Tekirdağ’da yangın; 100 dekar alan zarar gördü

Tekirdağ’da yangın; 100 dekar alan zarar gördü
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TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde çıkan yangında, ağaç ve otların bulunduğu 100 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan yangında, ağaç ve otların bulunduğu 100 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Tepe Emlak Konutları ile Kocameşe Piknik Alanı arasındaki çalılık alanda, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ağaçların da bulunduğu geniş alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşmasıyla vatandaşlar panik yaşarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Çerkezköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de kepçe, greyder ve su tankerleriyle destek verdiği söndürme çalışmalarına, vatandaşlar traktörleri ve kürekleriyle yardım etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam etti. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ağaçlık ve otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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