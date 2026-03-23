Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü yağ fabrikasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir yağ fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Patlama anı, çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, yaşanan şiddetli patlamanın ardından bazı metal parçaların etrafa fırlaması yer alıyor. Patlamadan saniyeler önce ise bölgeden 3 kadın işçinin geçtiği görülüyor.
18 Mart'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetmişti.