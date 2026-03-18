Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlamada 1 işçi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki bir yağ fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 48 yaşındaki işçi Cumhur Önbay hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetti.

Ölen işçinin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Sedat Kara
