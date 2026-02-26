Tekirdağ'da her gün bir veli öğrencilere kitap okuyor

Tekirdağ'da bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında her gün bir öğrencinin annesi sınıfa gelerek öğrencilere kitap okuyor.

Ertuğrul İlkokulu birinci sınıf öğretmeni Metin Serrin, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Her gün bir veli, her gün bir kitap" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında her gün bir öğrencinin annesi sınıfa konuk oluyor.

Veliler, ders saatinin belirli bir bölümünde öğrencilere kitap okuyarak hem okuma becerilerine katkı sağlıyor hem de okuma kültürünün gelişmesine destek veriyor.

Serrin, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin kitaplara olan ilgisini artırmayı ve okuma alışkanlığını küçük yaşta kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sınıfta farklı velilerin kitap okuması sayesinde öğrencilerin değişik anlatım tarzlarıyla tanıştığını belirten Serrin, okul aile iş birliğinin de güçlendiğini ifade etti.

Projeyle kısa sürede olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Serrin, öğrencilerin kitaplara karşı daha istekli hale geldiğini kaydetti.

Projeye katılan velilerden Elif Demirözler de çocuklara kitap okumanın kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu belirterek, okul aile iş birliğiyle yürütülen çalışmanın öğrenciler arasındaki saygı ve iletişimi artırdığını ifade etti.