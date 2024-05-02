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Tekirdağ'da Vektörle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, sivrisinek üreme alanlarında biyosidal uygulamaları ve dere ıslahı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde vektörle mücadele çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek üremesine müsait dere, gölet, bataklık alan, su birikintisi ve çeşme gibi yerlerde biyosidal uygulamalarıyla larva mücadelesi, ergin sineklere yönelik logar, köprü altı, kanal, muayene bacası gibi yerlerde de soğuk pulverizasyon yöntemiyle çalışma gerçekleştiriyor.

2024 yılı vektörle mücadele çalışmaları, mevcut ekip, araç ve ilaç durumu kapsamında ve belirlenen program doğrultusunda kışlak ve larva mücadelesi olarak devam ediyor. Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak dere ıslahı çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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