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Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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