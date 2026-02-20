Haberler

Tekirdağ'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 169 gözaltına alınan şüpheliden 21'i tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay yapılan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, il genelinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 65 bin 837 sentetik ecza hap, 2 bin 230 litre kaçak içki, 2 kilo 531 gram esrar, 100 bin makaron, 17 ruhsatsız tabanca, 649 tabanca fişeği, 28 av tüfeği, 324 gram sentetik uyuşturucu, 16 cep telefonu, 36 sikke ve 3 makaron doldurma makinesi ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 169 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
