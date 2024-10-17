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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, evinde ele geçirilen 82 fişek uyuşturucu madde ile tutuklanan zanlı U.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında U.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 82 fişek uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel

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