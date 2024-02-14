Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde yapılan aramalarda 40 gram bonzai, 10 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda E.B, S.B, Ö.L.K. ve A.T. gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Malkara, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 40 gram bonzai, 10 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda E.B, S.B, Ö.L.K. ve A.T. gözaltına alındı.