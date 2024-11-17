Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı
Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirdi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 17 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.