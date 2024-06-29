Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 21 gram eroin, 45 gram sentetik uyuşturucu ve 96 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki operasyonda 13 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde ve bazı araçlarda yapılan aramalarda, 21 gram eroin, 45 gram sentetik uyuşturucu ve 96 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.