Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 bin 72 uyuşturucu hap, 927 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 41 bin 235 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.