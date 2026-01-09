Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu madde ile yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu'daki kontrollerinde, şüpheli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 9 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel