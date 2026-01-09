Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu madde ile yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu'daki kontrollerinde, şüpheli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde bulundu.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 9 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
