Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyip 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 55 bin 203 uyuşturucu hap, 1 kilo 825 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 219 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.