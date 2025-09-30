Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 55 bin 203 uyuşturucu hap, 1 kilo 825 gram sentetik uyuşturucu ve 12 bin 219 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyip 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 55 bin 203 uyuşturucu hap, 1 kilo 825 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 219 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
