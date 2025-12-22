Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 15 gram uyuşturucu madde ve 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 15 gram uyuşturucu madde ve 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel