Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

TÜSİAD'ı ziyaret eden Zeybekçi'den bu görüntülere dikkat çeken sözler
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor

Türkiye'yi sarsan Minguzzi cinayeti sonrası TBMM harekete geçiyor

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen kişilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.