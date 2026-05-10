Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde, ilçelerde yapılan kontroller sonucunda uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen sentetik uyuşturucularla ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat