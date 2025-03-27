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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Eş zamanlı baskınlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve satışa yönelik malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Kapaklı, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 240 gram eroin, 55 gram metamfetamin, 115 gram sentetik uyuşturucu, 45 uyuşturucu hap, 105 gram Afyon sakızı, 16 cep telefonu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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