Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan