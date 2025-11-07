Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde 362 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 362 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel