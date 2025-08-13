Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan operasyonda 204 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evinde 204 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde, K.K'nin evinde yaptığı aramada, 204 gram sentetik uyuşturucu ve 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı

İmzalar tamam! Türkiye'nin dev hastanesi resmen satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavşanların korkutucu değişimi ABD'nin uykularını kaçırdı

Tavşanlardaki korkutucu değişim ülkeyi alarma geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.