Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evinde 204 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde, K.K'nin evinde yaptığı aramada, 204 gram sentetik uyuşturucu ve 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.