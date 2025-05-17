Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy, Çorlu, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde, durumlarından şüphelendikleri 11 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 150 gram bonzai, 30 sentetik ecza hap, 30 gram metamfetamin, 16 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.