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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Zanlı Tutuklandı

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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Tekirdağ'da, son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucuya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada da 243 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram esrar, 711 sentetik ecza hap, 27 gram kokain, 21 gram eroin, 81 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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