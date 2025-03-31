Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 4 Gözaltı
Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel