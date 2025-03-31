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Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimlerinde 4 Gözaltı

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Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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