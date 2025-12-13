Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde, uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel