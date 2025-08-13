Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimi: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 7 şüpheli uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin detayları araştırılıyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

Maç biter bitmez flaş açıklama! O gerçeği yeniden hatırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar

2 milyarlık dolandırıcılık! Sosyal medyadan böyle kandırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.