Tekirdağ'da 'Ustalara Saygı' Konseri Düzenlendi

Tekirdağ'da Türk müziğinin unutulmaz isimleri Volkan Konak, İlhan Şeşen ve Edip Akbayram'ı anmak için "Ustalara Saygı" konseri düzenlendi.

Yarenler Korosu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde verilen konserde, koronun şefliğini Mustafa Ozan yaptı.

Konserde Volkan Konak, İlhan Şeşen, Edip Akbayram ve diğer sanatçıların eserleri seslendirildi.

Salonu dolduranlar zaman zaman şarkılara eşlik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek, koronun katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattığını belirterek, koro üyelerine teşekkür etti.

Örnek, koro şefi Ozan'a çiçek takdim etti.