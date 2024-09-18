Tekirdağ'da Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs verileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bursun iki dönem içerisinde öğrencilere verileceği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üniversite öğrencilerine 12 bin lira yardımda bulunacaklarını söyledi.

Başvuruların 15 Ekim tarihine kadar yapılabileceğini aktaran Yüceer, "Aileleri, ilimiz sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversitelerde örgün eğitim alan üniversiteli gençlerimiz için önemli bir fırsat kapısını aralıyoruz. Öğrencilerimiz başvurularını yapabilirler."diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, Saray ilçesinde okulları ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yeniyol, Müdür Vekili Yusuf Hayri ile görüştü, ilçede devam eden eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yeniyol daha sonra ilçede okulları gezdi, güçlendirmesi yapılan ve yapımı devam eden okul inşaat çalışmalarını inceledi.

Yeniyol'a ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Kırmızı eşlik etti.