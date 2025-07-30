Tekirdağ'da Uçurumdan Düşen Genç Yaralandı

Tekirdağ'da Uçurumdan Düşen Genç Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa ilçesinde 27 yaşındaki A.K, Kumbağ Mahallesi'nde uçurumdan düşerek yaralandı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. A.K, ekipler tarafından bir saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da uçurumdan düşen genç yaralandı.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan A.K'den (27) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gencin en son gittiği Kumbağ Mahallesi'ne jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışma yaptığı uçurumdan ses gelmesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu alandan yaralı çıkarılan A.K, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Bir gecede milyoner oldu

Bir gecede milyoner oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Doktorlar' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor

Bu sahneyle hafızalara kazınmıştı! Son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.