Tekirdağ'da 'Trak Ana Tanrıçanın İzleri' Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da, "Trak Ana Tanrıçanın İzleri" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılan sergide, Kybele, Artemis, Hera ve Athena gibi heykelcikler yer aldı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında "Trak Ana Tanrıçanın İzleri" sergisinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Vatandaşları müzeye beklediklerini aktaran Karaküçük, sergide birbirinden farklı eserlerin ziyaretçileri beklediğini belirtti.

Sergide 25 eserin bulunduğunu anlatan Karaküçük, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde gerçekleşen faaliyetler kapsamında yurt çapında 102 sergimiz yıl boyunca çeşitli tarihlerde açık olacak. Bu kapsamda bugün açılışını yaptığımız sergimiz ziyaretçilerini bekliyor."dedi.

Serginin, 6 ay boyunca ziyarete açık kalacağı belirtildi.

Serginin açılışına, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Müze Müdürü Abdülgani Tarkan ve vatandaşlar katıldı.