Tekirdağ'da 'Trak Ana Tanrıçanın İzleri' Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da 'Trak Ana Tanrıçanın İzleri' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde, Cumhuriyetin 102. Yılı etkinlikleri kapsamında 'Trak Ana Tanrıçanın İzleri' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, 6 ay boyunca ziyaretçilerini bekleyecek.

Tekirdağ'da, "Trak Ana Tanrıçanın İzleri" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılan sergide, Kybele, Artemis, Hera ve Athena gibi heykelcikler yer aldı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında "Trak Ana Tanrıçanın İzleri" sergisinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Vatandaşları müzeye beklediklerini aktaran Karaküçük, sergide birbirinden farklı eserlerin ziyaretçileri beklediğini belirtti.

Sergide 25 eserin bulunduğunu anlatan Karaküçük, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde gerçekleşen faaliyetler kapsamında yurt çapında 102 sergimiz yıl boyunca çeşitli tarihlerde açık olacak. Bu kapsamda bugün açılışını yaptığımız sergimiz ziyaretçilerini bekliyor."dedi.

Serginin, 6 ay boyunca ziyarete açık kalacağı belirtildi.

Serginin açılışına, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Müze Müdürü Abdülgani Tarkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.