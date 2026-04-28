Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
- Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı'nda C.U. yönetimindeki otomobile, E.G. idaresindeki SUV tipi araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan SUV araç defalarca takla attı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel