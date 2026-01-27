Haberler

Tekirdağ'da trafik güvenliği eylem planı toplantısı yapıldı

Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'ne ilişkin bilgilendirme yapıldı ve kentin performans göstergeleri değerlendirildi.

Tekirdağ'da trafik güvenliği eylem planı toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kamil Kıspet ve Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile ilgili paydaş kurumlara bilgilendirme yapılarak, kurumların sorumlu olduğu performans göstergeleri maddeleri detaylı olarak incelendi.

Ardından 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi 2025 yılı hedef verileri ve sonuçları değerlendirildi.

Daha sonra kentin performans göstergeleri bilgilendirme sunumları yapıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
