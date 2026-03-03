Tekirdağ'da devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde virajda kontrolden çıkan TIR devrildi, sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde virajda kontrolden çıkarak devrilip yan yatan TIR'ın sürücüsü Orhan Tomurcuk, yaralandı.
Kaza, Ergene'nin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Tomurcuk'un kullandığı 59 AGR 416 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine devrilip yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüsü Tomurcuk, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ERGENE(Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı