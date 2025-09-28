Haberler

Tekirdağ'da Tilki Evlerin Verandasına İnerek Yemek Aradı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir tilki, yiyecek aramak için evlerin verandasına indi. Verandada yemek yiyen bir ailenin yanına gelen tilki, ev sahibinin verdiği kemiği alarak bölgeden uzaklaştı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Safaalan Mahallesi'nde bir tilki, evlerinin verandasında yemek yiyen ailenin yanına geldi.

Verandada gezinip buradaki koltukların üzerine çıkan, ardından eve giren tilki, ev sahibinin kendisine verdiği kemiği alıp bölgeden uzaklaştı.

Bu anlar, ev sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
