Tekirdağ'da tekstil çalışanlarına madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tekstil fabrikasının çalışanlarına madde bağımlılığıyla mücadele ve farkındalık eğitimi düzenlendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tekstil fabrikasının çalışanlarına madde bağımlılığıyla mücadele ve farkındalık eğitimi düzenlendi.
Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimde???????, madde bağımlılığının önlenmesi, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve erken müdahalenin önemi konusunda çalışanlara bilgi verildi.
Programda ayrıca madde kullanımının birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA