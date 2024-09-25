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Tekirdağ'da Tanker Gemisinden Düşen Hindistan Uyruklu Kişinin Cesedi Bulundu

Tekirdağ'da Tanker Gemisinden Düşen Hindistan Uyruklu Kişinin Cesedi Bulundu
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Tekirdağ'da, iki hafta önce bir tanker gemisinden denize düşen Hindistan uyruklu Ganesh Govind'in cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen Hindistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Şarköy Limanı açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Ekipler, cesedi bota alarak limana getirdi.

Yapılan incelemede cesedin iki hafta önce Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'e ait olduğu belirlendi.

Govind'in cesedi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şarköy ilçesi açıklarında iki hafta önce demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kaybolduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. 5 gün süren arama çalışmalarının ardında, herhangi bir bulguya rastlanamaması nedeniyle arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel

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