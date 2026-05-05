Tekirdağ'da sürücülere "ekran bağımlılığı" uyarısı

Tekirdağ'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere ekran bağımlılığı konusunda bilgi verildi. Yeşilay ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, sürücülere broşürler dağıtılarak ekran bağımlılığının trafikte oluşturduğu riskler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde hafta dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında TOKİ uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine ekran bağımlılığının trafikte oluşturduğu riskler hakkında bilgi verildi.

Sürücülere Yeşilay üyeleri ve polis ekiplerince broşür dağıtıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında sürücüleri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Sürücülere ekran ve teknoloji bağımlılığına karşı uyarılarda bulunmanın önemine işaret eden Soykırlı, "Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. En önemli bağımlılıklardan biri de ekran bağımlılığıdır. Direksiyon başındayken telefonu bırakıyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar, araç kullanırken telefona bakmanın en küçük hatada dahi kazaya neden olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
