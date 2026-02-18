Haberler

Tekirdağ'da sürü yönetimi elemanı eğitimi düzenlendi

Tekirdağ'da sürü yönetimi elemanı eğitimi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde, sürü yönetimi elemanı eğitimini tamamlayan 62 kişiye sertifikaları Süleymanpaşa Kaymakamı ve İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından teslim edildi.

Tekirdağ'da sürü yönetimi elemanı eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi.

Kursta 62 kişiye 104 saatlik eğitim verilirdi.

Kursu tamamlayanlara sertifikaları Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tarafından verildi.

Kaynak: AA " / " + Mesut Karaduman -
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Gündemi sarsan 30 milyon dolarlık soygunla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

Ağır hezimet sonrası neler dedi neler
Çocuğuna domuz eti yediren baba tepki çekti

Babası ne yedirdiğini söyleyince boğazına dizildi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

İnsanlığın kaderini değiştiren ismin de fotoğrafı çıktı
Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

Ağır hezimet sonrası neler dedi neler
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi