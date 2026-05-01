Tekirdağ'da Sumud Filosu'na saldırıya tepki

TEKİRDAĞ'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırıp el koymasına tepki gösterdi.

Tekirdağ'da cuma namazı ardından Orta Cami önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıya tepki gösterdi. Sivil toplam örgütleri adına konuşan İHH Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, "1 Mayıs işçi bayramı Türkiye'de ve diğer ülkelerde işçilerin hakları, özlük hakları, çalışma saatleri konuşulurken; Gazze'de, Filistin'de yine işçiler çalışacak yer bulamıyor. İnsanlar rızık temininde zorluklar çekiyor. Bunun sebebi Siyonist İsrail'dir. Bunu hepimiz biliyoruz. 80 yıllık işgal, 20 yıllık abluka ve 3 yıllık soykırıma neden olan dünyayı ifsat eden İsrail, 2 gün önce bir gece vakti insanlığın ortak vicdanı olup, Akdeniz'den Gazze sularına açılıp, Gazze'ye doğru gidip ablukayı kaldırmak ve insani yardım götürmek için bir araya gelen vicdan gönüllülerine yine hiçbir hukuku tanımadan tekneleri gasbetti. 200'e yakın insanı, gönüllüyü hapsetti, gözaltına aldı. Bunlardan 20'si Türk vatandaşı. Geriye dönüp geride ne bıraktık diye düşünmeden sadece vicdanının sesini dinleyerek Gazze'deki çocuklar ölmesin diye, kadınlar üzerinde bombalar yağmasın diye, abluka ortadan kalksın diye yola çıkan vicdan gönüllülerini yine hiçbir hukuk tanımadan Akdeniz'in ta ilerisinde müstemleke bir ülke olduğunu ispat eden Yunanistan kıyılarında kardeşlerimizi gözaltına aldılar. Tekneleri gasp ettiler" dedi. Protestoya katılanlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
