Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü antibiyotik kullanımı için stand kurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında stand kurdu. Standda vatandaşlara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı, broşür dağıtıldı ve antibiyotiklerin etkinliğinin korunması amaçlandı.
Tekirdağ'da Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında vatandaşlara bilinçli ilaç kullanımı konusunda bilgi verildi.
Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara antimikrobiyallerin akılcı kullanımı ve antimikrobiyal dirençle mücadele konularında bilgi aktarıldı.
Etkinlikte ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Çalışmayla, antimikrobiyal ilaçların bilinçsiz kullanımının önlenmesi, direnç konusunda farkındalık oluşturulması ve antibiyotiklerin etkinliğinin korunmasına katkı sağlanması amaçlandı.