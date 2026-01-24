Haberler

Tekirdağ'da su samuru görüntülendi

Tekirdağ'da su samuru görüntülendi
Güncelleme:
Süleymanpaşa sahilinde nesli tehlike altında olan su samuru, cep telefonuyla kayda alındı. Marmara Denizi'nde balık avlayan su samuru, sahildeki yürüyüşçüler tarafından görüntülendi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde nesli tehlike altında olan su samuru cep telefonuyla kayda alındı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi. Bir süre su üzerinde yakaladığı balığı yemeye çalışan su samuru, sahilde gezenler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Samur, kısa süre sonra suda gözden kayboldu.

500

