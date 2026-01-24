Tekirdağ'da su samuru görüntülendi
Süleymanpaşa sahilinde nesli tehlike altında olan su samuru, cep telefonuyla kayda alındı. Marmara Denizi'nde balık avlayan su samuru, sahildeki yürüyüşçüler tarafından görüntülendi.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi. Bir süre su üzerinde yakaladığı balığı yemeye çalışan su samuru, sahilde gezenler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Samur, kısa süre sonra suda gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel