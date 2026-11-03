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Tekirdağ'da son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'da son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da 11 ilçede son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 195 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucular güvercin kümesi ve peynir bidonlarında bulunurken, 21 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda güvercin kümesi ve peynir bidonları içine gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi, yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla 11 ilçede çalışmalarını sürdürdü. Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 44'ü uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 195 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında, uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilerin maddeleri araçların gizli bölmelerine ve peynir bidonlarına saklayarak kente getirmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca kentte bulunan bir güvercin kümesinin de uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Operasyonlarda 3 kilo 78 gram çeşitli uyuşturucu madde, 14 bin 495 sentetik ecza hap, 17 bin 496 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş materyal, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 111 bin 135 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılan 21'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Araçların gizli bölmelerine, peynir bidonlarına gizleseler de güvercin kümeslerinde saklasalar da zehrin izini sürmeye, zehir tacirlerine geçit vermemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ve duyarlı ihbarlarıyla uyuşturucuyla mücadelemiz, sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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