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Tekirdağ'da Sobadan Sızan Gazdan Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Sobadan Sızan Gazdan Bir Kardeş Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Aşağıkalamış Mahallesi'nde yaşayan U.Ç. (45) ve M.Ç'den (26) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini ve U.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.Ç. Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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