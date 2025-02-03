Tekirdağ'da Sis Etkisi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında önlemler alındı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentin, öğleden sonra sisciklerin etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.
Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel