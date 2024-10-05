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Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Kurbanı Barkın Percin'in Cenazesi Defnedildi

Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Kurbanı Barkın Percin'in Cenazesi Defnedildi
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Tekirdağ'da bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Barkın Percin'in cenazesi, aile üyeleri tarafından hastaneden alınarak Orta Cami'ye getirildi. Cenaze töreni öğle vakti yapıldı ve Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Olayda iki kişi daha yaralanırken, şüpheli E.U. polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Barkın Percin'in (34) cenazesi toprağa verildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Percin'in cenazesi, Orta Cami'ye getirildi.

Anne Gülşen ve baba Mustafa Percin taziyeleri kabul etti.

Percin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, dün, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemiş, saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirmiş, F.Ö. N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, E.U'nun teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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