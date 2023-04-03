Tekirdağ'da silahlı kavgada ölen 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Dün silahlı kavgada yaşamını yitiren E.G (24) ve F. G'nin (45) cenazeleri, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morgundan alınarak Aydoğdu Mahallesi'ndeki Hacı Sabri Efendi Camii'ne getirildi.

Cenazeler, kılınan ikindi namazının ardından Tekirdağ Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan zanlıların sayısının 8'e yükseldiği öğrenildi.

Olay

Aydoğdu Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasındaki tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda E. G (24) ve F. G (45) ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.G (24) ve F. G (45) yaşamını yitirmişti.