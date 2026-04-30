Tekirdağ'da "Sıfır Atık" sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışmaları beğeniye sunuldu

Tekirdağ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje kapsamında "Sıfır Atık" temalı etkinlikler çerçevesinde sergi açıldı.

Öğretmen Mediha Mehmet Tetikoğlu Ortaokulu'nda teknoloji tasarım ve görsel sanatlar öğretmenlerinin öncülüğünde "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" temasıyla hazırlanan sergide, öğretmen ve öğrencilerin geri dönüşüm odaklı çalışmaları yer aldı.

Sergide, çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, serginin öğrencilerde çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Sıfır atık yaklaşımının eğitim yoluyla yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor." dedi.

Sergide yer alan 5. sınıf öğrencisi Ömer Bayrak ise eski malzemeleri kullanarak çalışır bir ses sistemi yaptığını anlattı.

Bayrak, çevresinde atıl bulunan materyalleri değerlendirerek kendi tasarımını oluşturduğunu ifade etti.

Serginin açılışına, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ile şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Sergi gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

Büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan gece yarısı bombası

Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

Endişe yaratan mesaj: Dünya tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya
Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?