Tekirdağ'da 'Sıfır Atık' sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışmaları beğeniye sunuldu

Tekirdağ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje kapsamında "Sıfır Atık" temalı etkinlikler çerçevesinde sergi açıldı.

Öğretmen Mediha Mehmet Tetikoğlu Ortaokulu'nda teknoloji tasarım ve görsel sanatlar öğretmenlerinin öncülüğünde "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" temasıyla hazırlanan sergide, öğretmen ve öğrencilerin geri dönüşüm odaklı çalışmaları yer aldı.

Sergide, çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, serginin öğrencilerde çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Sıfır atık yaklaşımının eğitim yoluyla yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor." dedi.

Sergide yer alan 5. sınıf öğrencisi Ömer Bayrak ise eski malzemeleri kullanarak çalışır bir ses sistemi yaptığını anlattı.

Bayrak, çevresinde atıl bulunan materyalleri değerlendirerek kendi tasarımını oluşturduğunu ifade etti.

Serginin açılışına, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ile şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Sergi gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.