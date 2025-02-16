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Tekirdağ'da Şap Aşılama Çalışmaları Başladı

Tekirdağ'da Şap Aşılama Çalışmaları Başladı
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş hayvanlarda önemli kayıplara neden olan şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarına başladı. Müdür Mehmet Aksoy, işletme hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmalarına başlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, şap hastalığıyla mücadelenin önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, şap hastalığının özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olduğunu belirtti.

Hastalığa karşı, görevli veterinerlerin işletmelerde kontroller gerçekleştirdiğini aktaran Aksoy, "Elbette aşı tek başına koruyucu değil. Bu yüzden işletme giriş çıkışlarında dezenfektan uygulamalarıyla, işletme hijyenine ve hayvan refahına özen göstererek hastalığın işletmelere girişine hep birlikte engel olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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