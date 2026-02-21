Haberler

Tekirdağlılar sahura belediye bandosuyla kalktı

Tekirdağlılar sahura belediye bandosuyla kalktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa Belediyesi, ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldırmak için oluşturduğu bando takımı ile sokaklarda marşlar çaldı. Başkan Nallar, etkinliklerin her gece farklı mahallelerde devam edeceğini açıkladı.

Tekirdağ'da vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan "sahur bandosu"nun çaldığı marşlarla sahura kaldırıldı.

Belediye tarafından ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak amacıyla oluşturulan bando takımı, Altınova Mahallesi'nde sokakları dolaşarak çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Sahur saatinde sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca sahur etkinliklerinin devam edeceğini belirten Nallar, "Bando ekibi ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracak. Şehirde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturulan ekiplerle her gece farklı bir mahallede bu etkinliği yapacağız. Geleneksel sokak iftarlarımız devam ediyor. Bunun yanında sahurdaki programlarımızla da vatandaşlarımızın güzel bir ramazan geçirmesi için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
CHP'li başkan partiden ihraç edildi

CHP'li başkan partiden ihraç edildi
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...